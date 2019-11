Aventura em busca do Tesouro do Rei no Palácio Nacional de Sintra

Num palácio com mais de 700 anos de história, repleto de segredos, os participantes são convidados a seguir pistas, resolver enigmas e completar tarefas para, finalmente, descobrirem o local onde está guardado o objetivo desta aventura. A proposta ‘O Tesouro do Rei’ acontece este sábado, dia 23, a partir das 15h00, no Palácio Nacional de Sintra.Este é um jogo de pistas através do qual é possível descobrir a história do Palácio Nacional de Sintra de uma maneira diferente e bem emocionante. Destinado a famílias com crianças a partir dos oito anos, tem a duração de 1h30 e custa 9 euros por participante. Requer inscrição prévia em info@parquesdesintra.pt ou através do número 219 237 300.Todos os dias há passeios a cavalo e de pónei no Parque da Pena. A duração dos passeios a cavalo pode variar dos 30 aos 90 minutos, ou das 3 às 6 horas. Todos os passeios são feitos com acompanhamento dos tratadores.A pensar nas crianças, a Parques de Sintra dispõe de uma atividade que permite aos mais novos terem a sua experiência com um pónei. A realização dos passeios depende das condições meteorológicas.