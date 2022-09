Um espetáculo musical com o Avô Cantigas marca a primeira edição do ‘Saltarico’, o festival de artes para crianças que a câmara de Penacova promove domingo, entre as 15h00 e as 19h00, no Mirante Emídio da Silva, no centro histórico da vila. As ‘portas abrem’ às 15h00 com animação de rua e, uma hora mais tarde, decorre um espetáculo de marionetas, com repetição às 17h30.









