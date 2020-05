Badoca Park reabre no Dia Mundial de Criança

Quatro meses depois de ter fechado as portas, o Badoca Safari Park tem a reabertura prevista para esta segunda-feira.O parque de Vila Nova de Santo André, no concelho de Santiago do Cacém, onde habitam cerca de 400 animais exóticos, lançou uma campanha para fazer frente aos prejuízos causados pelo encerramento temporário. Na compra de um peluche recebe um bilhete de criança.A campanha ‘O Badoca Precisa de Si’, lançada no Facebook, tem como objetivo "garantir a alimentação e o bem-estar dos animais e o pagamento dos salários dos seus colaboradores. Neste sentido, explica a administração, toda a ajuda é muito bem-vinda.Girafas, macacos, lémures, cangurus, flamingos e papagaios. São estes os animais disponíveis no novo leque de peluches solidários já à venda, em parceria com a plataforma Odisseias (a partir de 15,50 €). Cada peluche vale um bilhete de criança para visitar o parque a partir de 1 de Junho. Na loja criada para o efeito, além de peluches há outros packs especiais.Para quem quiser, e puder, há outras formas de ajudar. É disso exemplo o pacote ‘Padrinho em Ação’ (a partir de 60 €/ano), que inclui um certificado de adoção, uma fotografia do animal apadrinhado, um bilhete para o parque, agradecimento no site e no Facebook e um cartão que dá acesso a 20% de desconto no bilhete de entrada durante um ano e 10% de desconto na loja do Badoca Safari Park.