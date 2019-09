Bairrada mostra espumantes, vinhos e sabores

A maior mostra de espumantes, vinhos e sabores da Bairrada acontece sábado e domingo, dias 14 e 15, no Pavilhão de Desportos de Anadia. A entrada é livre.‘Aqui na Bairrada - Beber & Saborear 2019’ apresenta o mesmo formato de anos anteriores, com a feira de vinhos e sabores complementada por provas de vinhos; sábado com brancos e tintos sob o mote ‘Bairrada: 40 anos de demarcação’, no domingo espumantes em ‘Bairrada: mais de um século de tradição’.Ambas às 18h00, orientadas pelo crítico de vinhos Luís Ramos Lopes. Na manhã desta sexta-feira decorre ainda o ‘Concurso de Espumantes e Vinhos 2019’, com os prémios a serem anunciados no sábado.A Comissão Vitivinícola da Bairrada desafiou os produtores da região demarcada a pôr à prova os seu néctares: espumantes, brancos, rosés e tintos - todos com Denominação de Origem DO Bairrada ou IG Beira Atlântico. Vai ser dado relevo à diversidade e à qualidade, bem como à tipicidade do terroir bairradino.E quando se fala da Bairrada é inevitável falar da rica gastronomia, com o leitão assado em destaque, sempre com um toque especial acompanhado por pão da região. Isto, sem esquecer a doçaria.A iniciativa teve início em 2013 e prolongou-se até 2016 como ‘Encontro com o Vinho e Sabores – Bairrada’; há dois anos ganhou o nome de ‘Bairrada Vinho & Sabores’ e passou a ser bienal, sendo que em anos pares, com estreia em 2018, os vinhos e sabores da Bairrada viajam até Lisboa e Porto. A partir deste ano, o evento vínico e gastronómico passa a chamar-se ‘Aqui na Bairrada – Beber & Saborear’.Os vinhos espumantes são indissociáveis da região, até porque as suas uvas de elevado grau de acidez, a par da sua baixa graduação, são perfeitas para a produção do vinho espumante.O Pavilhão de Desportos de Anadia fica em Montouro e o certame decorre amanhã entre as 15h00 e as 21h00. Já no domingo acontece das 15h00 às 20h00. Quem quiser provar os cerca de 300 néctares tem de adquirir o copo oficial da Bairrada, com um custo de três euros.O The House of Sandeman Hostel & Suites, em Vila Nova de Gaia, surge na lista anual dos 100 locais mais incríveis do mundo escolhidos pela revista Time. O alojamento da histórica casa de vinho do Porto, inaugurado em 2018, é o primeiro e, até ao momento, o único espaço português a integrar a conceituada lista da publicação.Mirabilis Tinto 2017, Mirabilis Branco 2018, Quinta Nova Grande Reserva 2017, Quinta Nova Grande Reserva Referência 2017 e o estreante Quinta Nova Aeternus 2017 brilham no ranking do crítico internacional Mark Squires. A colheita de 2017 da Quinta Nova continua a dar resultados.Novas experiências de enoturismo no Douro são as propostas da Vila Galé. Uma das novidades é a rota ‘Douro Histórico’, um passeio com partida do Porto que inclui uma visita à igreja de São Gonçalo, em Amarante, seguida de uma prova de vinhos na Quinta do Val Moreira. À tarde há passeio em Lamego. Preços desde 70 €.