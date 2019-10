Balões pintam de cor o céu de Coruche

São 33 balões de ar quente provenientes de todo o Mundo os que, entre dia 29 deste mês e 3 novembro, vão encher o céu de Coruche. O Flutuar – Festival Internacional de Balonismo volta, depois do sucesso em 2017 e 2018, a ‘aterrar’ na vila ribatejana.A edição deste ano apresenta algumas novidades. Para além da "apresentação oficial do maior balão de ar quente do Mundo a voar comercialmente com passageiros, um gigante com mais de 40 metros de altura e capacidade para 34 pessoas", conforme adianta a organização, há atividades para toda a família.Para além dos voos livres de balão, o Flutuar proporciona, de 1 a 3 de novembro, um programa que inclui jornadas de gastronomia tradicional e feiras do livro e artesanato.Alguns dos balões apresentam formas como o rosto do pintor holandês Vincent Van Gogh ou de Bidu, primeira personagem do cartoonista brasileiro Maurício de Sousa. Há, ainda, uma ‘Superbike’ de 37 metros de altura e 46 de largura.Os voos estão planeados para as 07h00 em todos os dias da iniciativa, e um segundo voo, às 16h00, na sexta-feira, sábado e domingo.Não vai faltar uma exposição de construções com peças Lego, Street Food Festival, animação de rua e street art, insufláveis, uma caminhada, concentração e passeio de viaturas clássicas, e um espetáculo de luz e de música eletrónica ‘Night Glow’. E, ainda, workshops, drones e radiomodelismo aéreo propostos pelo Aero Club de Portugal.A iniciativa, organizada pela Windpassenger e Câmara Municipal de Coruche, procura ainda consciencializar o público para a importância da floresta de montado.