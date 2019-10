Banda Pixies atua esta noite no Campo Pequeno em Lisboa

Improvisar consoante o ambiente da sala e do público. É esta a promessa deixada por David Lovering, o baterista dos Pixies, para o espetáculo desta noite no Campo Pequeno, em Lisboa."O melhor é quando conseguimos sentir qual deve ser a próxima música com base na atmosfera da sala. É realmente, em última análise, o que estamos à procura com esta nova digressão: ler a sala e poder fazer a escolha certa", explica. Para ouvir está o novo álbum, ‘Beneath the Eyrie’, lançado no passado mês de setembro, mas também alguns dos temas mais emblemáticos da carreira do grupo, com muitas incursões pelo passado.Misturando os elementos básicos e abrasivos do punk rock e do noisy guitar com a suavidade da música pop, os Pixies são uma das bandas mais originais e influentes a terem surgido nos anos 80.É também uma das que mais contribuiu para o renascimento do circuito de rock alternativo norte-americano e, por isso mesmo, tem merecido a devida vénia por onde tem passado ao longo dos anos (os próprios Nirvana confessavam-se profundamente influenciados por eles).Formados em Boston, Massachusetts, em 1986, os Pixies (nome escolhido pela fonética quase ao acaso no dicionário de inglês) separaram-se em 1993 por divergências várias mas voltaram a juntar-se em 2004.Lisboa tem estado na rota do grupo e esta noite, em Lisboa, Black Francis, Joey Santiago, David Lovering e Paz Lenchantin prometem reavivar memórias antigas. A presente digressão, que marca o regresso da banda à estrada após dois anos de pausa, teve início no Reino Unido, e contempla a passagem por 33 cidades e 16 países.