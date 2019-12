Bárbara Branco dá corpo a Lulu no Teatro Mirita Casimiro em Cascais

Neste espetáculo, o encenador usa o segundo texto – ‘A Caixa de Pandora’, que serviu também ao realizador Georg Wilhelm Pabst para assinar, em 1929, um filme inesquecível com a atriz Louise Brooks. Aqui, Bárbara Branco veste a pele desta destruidora de lares que, numa viagem em que pensa poder reiniciar a sua vida, acaba por perdê-la às mãos de Jack, o estripador... Ao lado da atriz estão Elmano Sancho, Miguel Loureiro, Rita Calçada Bastos e Ruy de Carvalho, entre outros.



FICHA

‘Lulu’

Texto: Frank Wedekind

Encenação: Carlos Avilez

Interpretação: Bárbara Branco, Diogo Mesquita, Elmano Sancho, Francisco Monteiro Lopes, Isac Graça, Joana Bernardo, João de Brito, João Pecegueiro, Luiz Rizo, Miguel Loureiro, Rafael Carvalho, Rita Calçada Bastos, Rodrigo Cachuco, Ruy de Carvalho, Sérgio Silva

Bárbara Branco. A atriz que interpretou Shakespeare e Tenessee Williams, que foi dirigida por grandes encenadores portugueses e que está nomeada para dois prémios de melhor atriz de teatro (Globos de Ouro e prémios da SPA – Sociedade Portuguesa de Autores), brilha neste momento no palco do Teatro Mirita Casimiro, em Cascais, com uma das personagens mais fascinantes e enigmáticas da história da dramaturgia mundial.Trata-se da Lulu, de Frank Wedekind (1864-1918) – uma mulher misteriosa, espécie de anjo diabólico, encarnação de tudo o que os homens desejam no sexo oposto mas que pode, ao mesmo tempo, transformar-se em vítima do desejo dos outros.Wedekind escreveu ‘Lulu’ em duas partes: ‘O Espírito da Terra’ e ‘A Caixa de Pandora’. Ambos têm como protagonista esta jovem que Carlos Avilez diz ser "uma das primeiras vozes de revolta contra a objetivação da mulher".