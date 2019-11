Biblioteca Orlando Ribeiro acolhe workshop dedicado a Frida Kahlo

Aqui o que conta é mesmo a imaginação. A Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro, na estrada de Telheiras, em Lisboa, recebe este sábado um workshop dedicado a Frida Kahlo para crianças entre os 6 e os 10 anos. Vale tudo quanto à imaginação e pinturas, recortes e colagens vão fazer as delícias dos mais pequenos.Os participantes não vão apenas conhecer as obras e histórias da artista mexicana. A experimentação será o lema desta troca de experiências que vai decorrer entre as 15h00 e as 16h00. O principal é dar largas à criatividade. Custa 5 euros por criança, inscrições em info@fabricadosaber.pt Frida Kahlo (1907-1954), nome artístico de Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón, foi uma pintora mexicana conhecida pelos seus autorretratos de inspiração surrealista e, também, pelas suas fotografias.Desde pequena teve uma saúde debilitada; com seis anos contraiu poliomielite, aos 18 sofreu um grave acidente de viação que a deixou um longo período no hospital.Frida passou a desenhar a sua imagem com um espelho pendurado na sua frente e um cavalete adaptado para que pudesse pintar deitada. "Para que preciso de pés quando tenho asas para voar?", dizia.