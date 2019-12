Biografia de Kurt Cobain chega a Portugal

Esta é a "biografia definitiva" de Kurt Cobain e um testemunho que "não poderá ser suplantado por nenhuma outra investigação", diz Vladimiro Nunes, que traduziu ‘Mais Pesado do que o Céu’ a partir do original de Charles R. Cross, e que o publica agora através da Pim! Edições.O livro – que "já não é novo" – foi publicado originalmente nos Estados Unidos em 2001, mas teve agora direito a uma reedição, "por uma multiplicidade de razões"."É uma edição aumentada, porque na altura em que a obra foi escrita ainda não se sabia que o Kurt Cobain tinha escrito diários. O Charles R. Cross teve acesso a esses e outros documentos que mais ninguém viu, como os trabalhos artísticos do Kurt, as canções não editadas, tudo", conta Vladimiro Nunes. "Esta obra foi escrita em quatro anos, com base em mais de 400 entrevistas", acrescenta.Dificilmente será suplantada. Depois, faz 25 anos que Cobain morreu; o primeiro disco que os Nirvana lançaram fez 30 anos e houve, também, os 25 anos do disco ‘MTV Unplugged in New York’. Portanto, para nós, era mesmo importante fazer sair este livro, agora, no nosso país".Vladimiro Nunes, que além de editar ‘Mais Pesado do que o Céu’ também o traduziu, diz que a importância de Kurt Cobain para a música é "incomensurável" e que espera "um grande sucesso de vendas" com este lançamento."Os Nirvana surgiram num tempo de exceção, num período raro da História em que fenómenos alternativos se transformaram no mainstream e mudaram tudo", recorda."Claro que gostava que fosse um sucesso de vendas. E espero que seja. Mas o setor dos livros é estranho: parece que quanto mais trabalhas nisto menos percebes as ondas. Não consigo antecipar o comportamento dos leitores. Sei que quem ler este livro, vai gostar."O tradutor diz que "não foi difícil adquirir os direitos" deste livro, que inicialmente tinham sido comprados pela Quasi Edições. Mas a editora faliu e não chegou a lançar esta obra, que nos chega agora pela mão da Pim!Uma história misteriosa em volta de mulheres que, quando adormecem, são transportadas para um mundo onde a harmonia domina. No entanto, se forem acordadas do seu sono, tornam-se subitamente violentas. Só Evie é imune à ‘doença’...Bertrand, 760 páginas, Preço 22,20 eurosEm 1975, duzentos portugueses fugiram de Angola, enfrentando uma das regiões mais hostis do planeta, para salvarem as suas vidas. A história dessa epopeia é aqui contada por quem a vivenciou.Europa - América, 172 páginas, Preço 17,87 eurosPersonagens oriundas de diferentes países e com experiências de vida distintas cruzam-se entre Lisboa, Londres, Nova Iorque, São Paulo e Rio de Janeiro. Um livro cheio de emoções.Porto Editora, 248 páginas, Preço 16,60 euros