Black Mamba de regresso aos Coliseus

É fora de época, mas sempre com bons motivos para se apresentarem em palco, que os Black Mamba fecham a digressão de verão deste ano, este sábado, dia 5 de outubro, no Coliseu de Lisboa, e dia 11 no Coliseu do Porto. O grupo de Pedro Tatanka contará com três convidados especiais, Boss AC, Virgul e Silk, dos Cais Sodré Funk Connection."Este espetáculo vai ser assim uma espécie de ‘best of’ dos nossos três discos lançado até ao momento, mas as pessoas que nos forem ver aos coliseus vão ouvir "arranjos diferentes e novas interpretações", garante Pedro Tatanka, que deixa ainda uma novidade extra: "Vamos levar para o palco duas músicas que nunca tocámos ao vivo." Sobre os convidados, o músico, diz que escolheu três velhos amigos."O Boss AC é como um irmão para nós e o Silk fez parte do grupo que esteve na génese dos Black Mamba, os Funk do Boi. Quanto ao Virgul, ele esteve como o Miguel Casais (baterista) nos Nu Soul Family. E depois disso já nos cruzámos várias vezes na estrada. Também um grande amigo."O grupo regressa assim aos coliseus um ano depois de ter lançado o álbum ‘The Mamba King’, o disco mais pensado da carreira da banda. "Este foi um ano incrível. Fizemos muitos concertos e acho que não podíamos pedir mais". O preço dos bilhetes varia entre os 15 e os 35 euros.