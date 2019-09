Blaya vai pôr Évora a mexer

A música, a dança e as artes urbanas vão tomar conta de Évora, entre os próximos dias 18 e 21 de Setembro. O cartaz é de primeira linha: Blaya, Virgul, Criolo e Mishlawi.A Praça do Giraldo, a Galeria W52, a Fundação Inatel e a Mata do Jardim Público são os locais escolhidos. O evento conta com a ajuda de campeões nacionais e internacionais de danças urbanas que mostrarão, em palco, em workshops e em talks, porque integram a elite desta cultura.Entre eles estão, por exemplo, a Momentum Crew, coletivo nortenho que acumula prémios em competições internacionais, que detém títulos mundiais e que é uma referência de topo à escala global na dança hip hop.