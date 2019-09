Brew! Coimbra é uma vénia à cerveja artesanal

Para quem é um assumido apreciador de cerveja artesanal, ou para todos os outros que pretendem saber mais sobre alguns sabores menos disponíveis, a sugestão passa por uma deslocação ao Exploratório Ciência Viva onde, de sexta a domingo, tem lugar a primeira edição do Brew! Coimbra.São mais de 100 tipos de cerveja artesanal provenientes de 20 marcas. Aqui existe a oportunidade de conhecer as cervejeiras nacionais e internacionais. O festival regista ainda a presença de produtores da região de Coimbra.Durante estes três dias é possível experimentar cervejas ditas tradicionais ou outras bem mais experimentais, seja sem glúten, de abóbora ou à base de frutos. A iniciativa, de entrada gratuita, tem cerveja à pressão, mas também há pontos de venda em garrafa. Para degustar os diferentes sabores é necessário comprar o copo do festival - três euros - bem como fichas para usar junto de cada cervejeiro.Por outro lado, algumas cervejeiras permitem que prove as diferentes cervejas antes de se decidir pela que quer. Pode também comprar aquele que é um copo prova (meio copo). E para acompanhar estarão presentes carrinhas de street-food com vários tipos de comida. Também há provas comentadas de gastronomia regional, conferências e um programa cultural associado, com diversos concertos e Dj.Portas abrem às 17h00 de sexta-feira.O Exploratório está localizado no Parque Verde do rio Mondego. Apresenta uma grande área de estacionamento nas duas margens. Se estiver do lado das Docas pode chegar a pé pela Ponte Pedonal Pedro e Inês. Festival decorre ao arlivre, junto ao edifício.