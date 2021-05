O Museu da Marioneta celebra o Dia Internacional dos Museus - a 18 de maio - entre amanhã e terça-feira com iniciativas destinadas aos mais variados públicos. Há ateliês para escolas, peddy paper para famílias, espetáculos e animação variada.



No dia 18, o museu vai estar de portas abertas entre as 10h00 e as 22h30 e todas as atividades são de entrada gratuita.