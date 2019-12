Bryan Adams regressa esta noite a Lisboa com preocupações ecológicas

Plantar uma árvore por cada bilhete vendido. Foi com esta preocupação ecológica, em parceria com o operador logístico DHL que comemora 50 anos, que Bryan Adams arrancou para a sua mais recente digressão ‘Shine a Light’, que esta sexta-feira passa pela Altice Arena, em Lisboa. "Esta parceria tem uma importante mensagem ambiental que espero que seja replicada em outras parcerias como esta porque nós, humanos, precisamos de fazer o máximo possível para cuidar do planeta", diz.‘Na set list do concerto, o músico revisita todos os sucessos da carreira num total de quase trinta canções. Na sua passagem pelo Brasil no mês passado, por exemplo, o músico fez alinhar ‘Can’t Stop This Thing We Started’, ‘Run To You’, Shine a Light’, ‘Summer Of 69’, ‘Here I Am’, ‘Somebody’, ‘Cuts Like a Knife’ e ‘(Everything I Do) I Do It for You’, entre outros. Em período de encore, encerrou o espetáculo à viola com ‘Straight From the Heart’, ‘Let’s Make a Night to Remember’ e ‘All for Love’. Espetáculo de energia e simpatia com muitas palavras em português, foi assim que Bryan Adams se apresentou em São Paulo e no Rio de Janeiro.Recorde-se que o músico canadiano regressa assim a um país que bem conhece (viveu em Cascais na sua infância) e volta a tocar numa sala que já bem conhece e onde já foi muito feliz. Bryan Adams passou pela maior sala de Portugal, em 2005 e em 2011, no então Pavilhão Atlântico.Agora, o pretexto para este reencontro com os fãs portugueses é o ultimo disco, ‘Shine a Light’ lançado já em março deste ano e cujo single com o mesmo nome contou com a colaboração de Ed Sheeran. "Conheci o Ed em Dublin no passado num dos seus espetáculos e mantivemos contacto. Um dia enviei-lhe um refrão que tinha para uma canção à qual chamei ‘Shine A Light’ e perguntei se ele queria colaborar. Recebi de volta alguns versos … vocês deviam ouvi-lo a cantar aquilo!". Aos 60 anos e com mais de 65 milhões de álbuns por todo o Mundo, ele continua a ser um dos maiores ícones rock do nosso tempo. Para conferir ao vivo.