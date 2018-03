Caça aos Ovos no Jardim Zoológico

Atividades para toda a família durante o fim de semana da Páscoa.

O Jardim Zoológico preparou para o fim de semana da Páscoa um conjunto de atividades para toda a família.

Nos dias 30, 31 de março e 1 de abril pode visitar a recém-inaugurada Quintinha e conhecer de perto animais como o burro, o pónei e a vaca, assim como uma horta diversificada onde vai poder identificar várias árvores de fruto e verificar a frescura dos produtos hortícolas.

Entre as 10h00 e o 12h30 e as 14h30 e as 18h00 os visitantes têm ainda a oportunidade de ajudar a preparar a alimentação de alguns animais selvagens no espaço de Workshop de Enriquecimento Ambiental.

Já entre as 11h00 e as 16h00, os ovos assumem o papel principal e a criançada poderá decorá-los ao próprio gosto.

No domingo de Páscoa, há ainda a famosa Caça aos Ovos que se irá realizar nos Jardins do Conde de Farrobo, após a apresentação das 11h00 e das 15h00 na Baía dos Golfinhos.