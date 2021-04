Caça aos ovos, pinturas e corridas com colheres: Páscoa também é tempo para brincar

A Páscoa também pode ser um tempo de cumplicidade em família, através de um conjunto de brincadeiras que os mais novos não vão esquecer. Basta um pouco de vontade e de criatividade para passar alguns momentos de diversão.

Uma das propostas clássicas, simples de organizar e de preparar, é a da caça aos ovos da Páscoa. Como acrescento, pode sempre decorar a casa com balões e recortes de papel em forma de ovos, coelhos ou cenouras. Encha ovos de plástico com doces, brinquedos ou moedas. Ou, se preferir, brinque com ovos de chocolate. Esconda alguns para que sejam encontrados de uma maneira mais fácil. Outros devem ser ocultados de uma forma que dificulte o ‘trabalho’ a quem os procura. Vá deixando pistas espalhadas pela casa, em tom de charadas, de modo a promover o raciocínio dos mais pequenos. Esta é uma brincadeira familiar, quem a projeta também participa de forma ativa.

corridas com colher

Pintar ovos é outra das ideias simples, mas com resultados garantidos. Coza alguns e deixe os mais pequenos pintá-los, com os próprios dedos ou com pincéis. Os trabalhos mais criativos devem ser premiados. Pode ser feita uma exposição, que termina num banquete.

Para quem for mais adepto do exercício, há sempre a hipótese da atividade dos ovos na colher: mais não é do que uma gincana em que são usados ovos cozidos ou de chocolate. Cada participante tem de transportar o ovo numa colher e o importante é andar o mais rápido possível, e até correr, sem deixar cair o precioso ovo.

Aproveite estas sugestões, invente outras e, sobretudo, divirta-se.