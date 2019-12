Camané e Laginha apresentam novo disco no Coliseu dos Recreios

Esta coisa do fado ao piano não é nova. Quando a canção de Lisboa era convidada de honra nos salões palaciais da aristocracia, era ao piano que se cantava.Há sensivelmente 11 anos, com a cumplicidade de Mário Laginha e Bernardo Sassetti, Camané recuperou essa história no espetáculo ‘Vadios’, que contava ainda com Carlos Bica.Quis o destino que Mário e Camané voltassem a cruzar-se outras vezes até o inevitável acontecer: um disco a dois. ‘Aqui está-se Sossegado’ foi editado no passado dia 15 de novembro e é apresentado esta sexta-feira no Coliseu de Lisboa.Numa altura em que o fado anda nas bocas do mundo, a canção de Lisboa encontrou aqui um cantinho de sossego. Para ouvir, em ambiente quase solene, estão fados como ‘Não venhas Tarde’, de Carlos Ramos, ‘Com Que Voz’ e ‘Abandono’ de Amália Rodrigues, ‘Dança de Volta’ ou ‘A Casa da Mariquinhas’ de Alfredo Marceneiro. Pelo meio irão ouvir-se também os inéditos ‘Se Amanhã Fosse Domingo’, ‘Amor É fogo que Arde Sem se Ver’ ou ‘Rua Das Sardinheiras’.