Campismo de luxo: Acampar como um rei

Imagine o cenário: a família junta-se para decidir as próximas férias e as crianças voltam à carga: ‘giro, giro era irmos acampar’. De repente, há todo um imaginário que se forma na nossa cabeça: monta tenda, leva a casa às costas, muito repelente para os ‘hóspedes’ indesejados que teimam em entrar em ‘casa’, as dores na coluna por dormir no chão, as filas para o duche comunitário.Se se identifica com este cenário e não equaciona sequer uns dias de campismo, saiba que já pode acampar com glamour. É isso mesmo, os dois termos não são incompatíveis no novo conceito de glamping. Conheça os espaços de luxo em Portugal que lhe permitem estar junto à natureza e desfrutar de uns dias de sonho.Em plena serra da Gardunha, no Fundão, pode descansar a 950 metros de altitude nesta espécie de iglos gigantes, com uma vista privilegiada para a natureza. Com uma decoração minimalista e um espaço de conforto máximo, é possível ficar no Natura Glamping por um preço mínimo de 140 euros por noite.No estreito da Calheta, na ilha da Madeira, nada falta nestas tendas de luxo, que contam com ar condicionado, camas de máximo conforto e até uma banheira de hidromassagem no pátio exterior.À chegada, tem um cabaz com produtos regionais na receção desta unidade, que tem merecido críticas muito positivas por parte dos clientes. Há tendas de casal ou familiares a partir de um valor que pode não estar ao alcance de qualquer bolsa: 160 euros por noite, no Soul Glamping.No Parque dos Monges, em Alcobaça, a única coisa que se ouve são os sons da natureza e o que se vê diretamente da tenda em madeira é o lago sobre o qual esta foi construída.m piscina para se poder refrescar, este espaço é o ideal para umas descontraídas férias em família, num local onde as crianças podem correr livremente. As tendas, que estão decoradas em ambiente rústico, encontram-se disponíveis por um valor, nesta altura do ano, a partir dos 90 euros por noite.Situado em plena reserva natural da serra da Estrela, o Senses Camping convida ao relaxamento num ambiente requintado. Neste parque de campismo de luxo é possível almoçar no restaurante – onde os pratos são confecionados com vegetais colhidos no local – ou dar um mergulho na piscina em plena serra.Na Casa Tuya, no Carvoeiro, um casal belga decidiu trazer para Portugal o seu conceito de campismo de luxo. Em todas estas tendas requintadas há camas e portas feitas com madeira de Bali (Indonésia), assim como grande parte da decoração envolvente – como na espaçosa piscina, um dos lugares mais apetecíveis do espaço.A Casa Fontelheira situa-se no Norte do País, em Vila Nune, e proporciona o melhor de dois mundos: luxo em contacto com a natureza. No espaço, é ainda possível fazer várias atividades como caminhadas, golfe, paintball e até viajar de helicóptero. Os preços para a estadia começam nos 130 euros por noite.No Eco-Lodge Brejeira, em Silves, é possível passar a noite numa caravana ou até numa antiga carrinha dos bombeiros. Situado num terreno de seis hectares, a cerca de 15 minutos de Silves, este campismo de luxo tem vista para a serra de Monchique e é considerado um dos melhores espaços de glamping do País.Junto aos rios Lima e Froufe, o Lima Escape Camping e Glamping é um verdadeiro refúgio na natureza, onde se pode optar pelo campismo tradicional ou pelo glamping, o chamado de glamour. O que muda é o conforto dos espaços, pois a beleza da paisagem está garantida. Há bungalows e tendas de luxo à escolha.Em Odemira, no A Terra Ecocamping, há tendas românticas, decoradas ao estilo indiano no campo, mas apenas a 6 quilómetros da costa vicentina. Neste espaço, pode tomar duche ao ar livre, debaixo de um enorme sobreiro, ou dormir nas espreguiçadeiras a observar a natureza. Disponível a partir de 80 euros por noite.