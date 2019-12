Capicua apresenta novo disco no Teatro da Trindade em Lisboa

Capicua, a rapper que veio dar uma nova perspetiva ao hip-hop em Portugal, já tem praticamente pronto o novo disco e vai apresentá-lo em primeiríssima mão dia 17 no Teatro da Trindade, em Lisboa.O novo trabalho, ‘Madrepérola’, é o sucessor de ‘Sereia Louca’ e é influenciado pela experiência da maternidade vivida pela rapper que foi mãe em fevereiro deste ano. "O disco chama-se ‘Madrepérola’ numa clara alusão à maternidade, já que foi gravado durante e depois de uma gravidez e foi ele próprio um processo de longa gestação. Como um parto, é um disco de superação e renascimento", explica a cantora."A música e a maternidade têm tanto de beleza e abnegação, como de desconforto e superação. Não é por acaso que a ideia de ‘criação’ serve para a arte e para os filhos e este disco fala de tudo isso."Como avanço do novo álbum, já roda por aí o single com o mesmo nome, ‘Madrepérola’, que conta com a colaboração da brasileira Karol Conka, do músico DJ Ride e da produção de D-One."Karol Conka é a diva maior do rap brasileiro e esta foi a oportunidade perfeita para partilharmos um tema. É uma música em que falo de muitas mulheres fortes e icónicas que me inspiram pelo exemplo." O novo trabalho chega ao mercado no próximo ano.