Carlos do Carmo despede-se dos palcos nos Coliseus

O cantor sobre amanhã ao palco do Coliseu do Porto, antes do derradeiro espetáculos, dia 9, no Coliseu de Lisboa. "Este é o ano em que vou fazer 80 anos. Há pessoas que têm uma grande capacidade de durar até aos 90, 100 anos. Eu não tenho", dizia o fadista no início do ano num vídeo através do qual anunciava o adeus aos palcos."Este é o ano da despedida. Sem amarguras, sem azedumes. Será o ano da despedida com muita gratidão a todas as pessoas que ao longo destes anos me têm dado tantas alegrias e tanta generosidade".Com mais de cinquenta anos de carreira, mais de vinte discos de estúdio e cinco milhões de cópias vendidas, Carlos do Carmo foi distinguido ao longo da carreira com os mais variados galardões, tendo em 2014 recebido mesmo um Grammy obtido na categoria Lifetime Achievement, entregue pelo conjunto da sua obra.Os dois últimos concertos da carreira são, por isso, de caráter obrigatório.