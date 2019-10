Carmen Souza: "Tento usar a voz de forma diferente"

É uma homenagem que há muito tempo estava no meu imaginário porque ele é um músico que tem muito a ver comigo. Tem as mesmas raízes cabo-verdianas (o pai dele era da ilha de Maio), e embora eu não saiba até que ponto ele conheceu bem a sua terra, sei que sempre esteve em contacto com a sua música, apesar de ter nascido nos EUA. Sei que o pai dele organizava muitos serões com músicos de Cabo Verde e que ele estava sempre presente.Não, infelizmente não, mas ele marcou muito o meu percurso. Para mim foi muito interessante ver como ele traduzia as suas origens para o jazz. Foi muito interessante encontrar a sua música no meu caminho. O que ele fez é exatamente aquilo que eu faço hoje: fundir as minhas origens lusófonas com o jazz e com música de improvisação.É de facto um som próprio, mas que eu não desenvolvo sozinha. Comigo está o Theo Pascal, que foi quem me mostrou a música desde o início e que já trabalha comigo há quase 17 anos. Temo-nos descoberto e desafiado um ao outro, sempre à procura de novos sons e de nos ouvirmos a nós próprios.Não posso dizer que não me agradam, porque essas mulheres são nomes de peso e grandes embaixadoras da música, mas eu quero é percorrer o meu caminho e descobrir-me como Carmen Souza.É natural que seja assim. Eu nasci em Portugal, mas vivo em Londres há 11 anos e, por isso, acabo por trabalhar mais lá por fora. Portugal é apenas mais um pedacinho do Mundo, mas claro que fico muito feliz quando regresso.Eu vivi em Portugal até por volta dos 28 anos. Mudei-me para Londres porque queríamos internacionalizar o projeto, abrir novos caminhos, e Londres foi uma cidade que nos atraiu muito por causa da mistura cultural que lá existe.Eu sempre fui uma criança muito curiosa com música e com instrumentos musicais e sempre gostei de cantar. Aos 18 anos, quando eu conheci o Theo, é que comecei então a fazer música mais a sério e a desenvolver mais a voz e a relação com o piano. É engraçado porque a música que o meu pai ouvia em casa era essencialmente instrumental e eu, inconscientemente, imitava os solos de guitarra ou do saxofone que ouvia. Ainda hoje faço isso. Tento usar a minha voz como um instrumento e colocá-la de maneira diferente.O meu pai tocava como amador. Eu lembro-me que ele passava muito tempo fora de casa, porque trabalhava em cargueiros, e quando chegava sentava-se a tocar com a sua guitarrinha. Como cresci no meio da igreja, lembro-me também de ver o pastor a tocar piano. A minha mãe dizia-me que eu muito pequena fugia do colo dela só para o ouvir durante os cultos.Carmen Souza nasceu a 21 de maio de 1981. Filha de pais cabo-verdianos, cresceu em Almada, na margem sul do Tejo, e iniciou a carreira num grupo de gospel. Aos 17 anos, conheceu então o baixista Theo Pascal, que passou a ser seu produtor. Juntos, criaram um estilo muito próprio, unindo as sonoridades lusófonas ao jazz. Desde 2005 que percorre o Mundo em festivais como North Sea Jazz Festival, San Francisco, Monterrey, Montreal, London African Music Festival ou Laverkusener JazzTage Festival.