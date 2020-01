Carminho mostra lado íntimo em teatros e auditórios nacionais

Depois de uma longa digressão mundial de promoção ao último disco, ‘Maria’, que a levou aos quatro cantos do Mundo, Europa, América Latina, América do Norte e Ásia, numa lista de mais de 20 países, Carminho anda já pelo País a apresentar as novas canções. E, para tal, a fadista optou pelos ambientes mais intimistas dos auditórios e teatros.A cantora passa esta sexta-feira pelo Cine-Teatro de Alcobaça e encerra o mês em Setúbal no Teatro Luísa Todi, a 31 de janeiro. Em fevereiro, Carminho tem já concertos programados para Portalegre (CAE, 1 de fevereiro) e Sintra (Olga Cadaval a 29 de fevereiro). Em março seguem-se Coimbra (Convento de S. Francisco, dia 5), Alcochete (Fórum Cultural, dia 6), Seixal (Auditório Municipal, dia 7), Faro (Teatro das Figuras, dia 14), Bragança (Teatro Municipal, dia 20), Vila Real (Teatro Municipal, dia 21) e Arcos de Valdevez (Sons de Vez, dia 28).Lançado no final de 2018, ‘Maria’ é muito provavelmente o disco mais pessoal gravado por Carminho na carreira. "Neste disco há mais de mim, no sentido em que sei dizer de forma mais segura o que hoje sou. Aquilo que fiz foi quase uma regressão e quando o fazemos, vamos ao mais íntimo de nós", dizia no final de 2018.