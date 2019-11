Carolina Carvalho protagoniza ‘Doença da juventude’ no Teatro Aberto

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 05.11.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Carolina Carvalho já tinha feito a sua estreia teatral – em 2015, num espetáculo intitulado ‘Uma Noite de Cenas’, no Teatro do Bairro –, mas saltou à possibilidade de voltar aos palcos, no Aberto, e disse que ‘sim’ à encenadora Marta Dias, mesmo antes de ler a peça ‘Doença da Juventude’."É a verdadeira essência do ator: estar em cena, perante o público, sentir a respiraç... < br />