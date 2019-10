Carrinhas de 'street food' invadem rua de Benfica

A rua Paulo Renato, localizada junto ao Centro Comercial Fonte Nova, em Benfica, é palco, entre sexta-feira e domingo, da primeira edição do Benfica Street Food Fest, que chega em forma de experiência gastronómica e à qual não falta música ao vivo e ao ar livre.O Benfica Street Food Fest reúne diversos projetos de ‘comida de rua’, como os steakburgers americanos, pizas, cachorros quentes ou hambúrgueres vegetarianos, entre outras opções.A banda sonora está a cargo da DJ PERK, do ator e DJ José Pimentão e das bandas de jovens estudantes da Escola Superior de Música de Lisboa. Mas há mais. Para quem preferir, tente uma sessão de iniciação à prática de ioga, conduzida pela Yoga Sámkhya - Áshrama Benfica.O Benfica Street Food Fest é organizado pelo Quiosque Caricato, e conta com o apoio da Junta de Freguesia de Benfica. A iniciativa decorre esta sexta-feira entre as 17h00 e as 23h00, sábado e domingo das 12h00 às 23h00. A entrada é gratuita, só paga aquilo que consumir.A ‘street food’ revela-se um sucesso e é hoje um negócio em crescimento um pouco por todo o País. Reúne um conjunto de empresários na organização de festivais que dinamiza as economias locais.Os proprietários de rulotes têm apostado na criatividade para dar a conhecer os seus veículos, bem como na forma de servir os seus produtos, cada vez em maior número e variedade.