Casa do Campino une comida e vinho em Santarém

O Vinho e a Vinha’ é o tema do 39.º Festival Nacional de Gastronomia de Santarém, com mesa posta na emblemática Casa do Campino entre os dias 24 deste mês e 3 de novembro.No maior e mais antigo certame gastronómico do País, os visitantes encontram 12 restaurantes representativos de todas as regiões do País, numa viagem de sabores pela cozinha tradicional portuguesa que vai do Algarve ao Minho e Trás-os-Montes, passando pelas ilhas da Madeira e Açores.No que se refere ao vinho, os 11 dias do festival vão ser preenchidos com ações temáticas, seminários e conversas com produtores, harmonizações com sommeliers e provas comentadas sobre os melhores néctares produzidos em Portugal.A ideia é promover o casamento entre a cozinha e os melhores brancos ou tintos para acompanhar cada refeição, num certame marcado por várias ações de promoção dos municípios mais fortes e inovadores neste setor.Para os amantes da cozinha de autor, há cinco ‘Banquetes’ preparados por chefs consagrados, que prometem experiências gastronómicas inovadoras. Por Santarém, vão passar Rui Paula e Óscar Gonçalves (ambos com uma estrela Michelin), Chakal, Justa Nobre e os scalabitanos Rodrigo Castela e João Correia.Do programa, destaque ainda para o regresso da música ao certame, com ‘concertos intimistas’ de Jorge Palma e Três Bairros, entre outros, para ajudar a digestão no final do jantar.