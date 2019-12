Cascais vive Natal com rampa de gelo e um comboio

Até 1 de janeiro, o Parque Marechal Carmona transforma-se na Vila Natal, onde serão recriados ambientes natalícios.Um comboio de Natal, uma minirroda e uma rampa de gelo são as novidades deste ano.A Casa do Pai Natal é já um clássico e também não falta uma Viagem de Comboio ou o Marco do Correio.