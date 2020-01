Celebre em grande o Dia Internacional do Vinho do Porto

Esta é uma data em que se é convidado a provar um copo de vinho do Porto, a partilhar a experiência e a saber mais sobre a bebida. A 27 de janeiro celebra-se o Dia Internacional do Vinho do Porto, uma iniciativa criada em 2012 pelo Center for Wine Origins, uma instituição dos Estados Unidos da qual o Instituto dos Vinhos do Douro e Porto faz parte.Desde 2014 também é festejado, a 10 de setembro, o Dia do Vinho do Porto, data em que foi criada, em 1756, pelo Marquês de Pombal, aquela que é considerada a primeira região demarcada do Mundo, o Douro Vinhateiro.O vinho é produzido sob condições peculiares derivadas de fatores naturais e de fatores humanos com o processo de fabrico, baseado na tradição, a incluir a paragem da fermentação do mosto pela adição de aguardente vínica, a lotação de vinhos e o envelhecimento.O Douro Vinhateiro engloba perto de 250 mil hectares, onde 44 mil são compostos por vinhas e 32 mil estão autorizados a produzir vinho do Porto. Régua e Pinhão são os principais centros de produção. Produzida com uvas do Douro e armazenada nas caves localizadas em Vila Nova de Gaia, o vinho vai buscar o seu nome à cidade onde, a partir da segunda metade do século XVII, passou a ser exportado para todo o Mundo.Este é também um dia adequado a visitar as várias caves em Vila Nova de Gaia. Para além de ficar a conhecer mais sobre como se desenrola o processo de produção, desde a seleção e apanha da uva até ao armazenamento, a maioria das caves terá também no final da visita provas de degustação, onde são servidos alguns vinhos com harmonização de sabores.- 85% da produção é destinada à exportação (representa 7,5 milhões de caixas por ano).- 20% das exportações destinam-se ao mercado francês.- Está presente em cerca de 120 mercados.- Tem uma enorme diversidade de tipos; surpreende por uma riqueza e intensidade de aroma incomparáveis.- Apresenta uma persistência muito elevada, quer de aroma quer de sabor.- A cor dos diferentes tipos de vinho do Porto pode variar entre o retinto e o alourado-claro. Ao mesmo tempo, são possíveis todas as tonalidades intermédias – tinto, tinto-alourado, alourado e alourado-claro.- Existem quatro estilos: Tawny (envelhecido em pipa), Ruby (envelhecido em garrafa), branco e rosé.- Com a alteração aprovada, em abril de 2018, da redução em um grau do teor alcoólico, este poderá variar entre os 18 e os 22 graus, mantendo-se os 19 graus e os 22 para as categorias especiais.- EUA, Argentina, África do Sul ou Austrália são alguns dos países que produzem imitações do vinho.- Pode-se considerar Dona Antónia Ferreirinha como a figura maternal do Douro. Uma das mais marcantes personagens na história da produção do vinho do Porto.- O solo das videiras é composto por xisto, pedra predominante na região que tem origem vulcânicas.