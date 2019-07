Chef Alexandre Silva pega fogo na praia da Comporta

O novo restaurante de Alexandre Silva onde tudo será feito com fogo ainda não abriu em Lisboa, mas quem quiser perceber como vai ser o conceito criado pelo chef com uma estrela Michelin (Loco), pode reservar uma cadeira no Comporta Café, na praia com o mesmo nome. Será no dia 12 de julho.



Neste dia, o chef e outros cozinheiros que trabalharão em breve no restaurante lisboeta vão oferecer um live cooking com uma boa dose de improvisação, visto que o cenário se presta a isso. Cozinheiro com uma capacidade tremenda de combinar sabores, as suas criações nunca são unânimes. E ainda bem. Com as bebidas, o jantar custará 120 euros.

Ver comentários