‘Chicago’ é sonho antigo de Diogo Infante

‘Chicago’

Nos anos 20, duas mulheres americanas – Beulah Annan e Belva Gaertner – foram acusadas de matar os companheiros e, apesar das provas contra elas serem sólidas, saíram do tribunal ilibadas. Eram demasiado bonitas para serem condenadas...A história inspirou uma peça de teatro à escritora Maurine Dallas Watkins – que acompanhou o caso enquanto jornalista do ‘Chicago Tribune’ – e, em 1926, teve uma versão cinematográfica (ainda na era do cinema mudo). Em 1975, ‘Chicago’ transformou-se num musical de sucesso e em 2002 foi novamente levado ao cinema (para arrebatar seis Óscares da Academia).Há muito que Diogo Infante esperava uma oportunidade para assinar a sua própria versão do espetáculo. Dez anos depois de ter apresentado o musical ‘Cabaret’ no Maria Matos, o encenador regressa a este género e estreia, na quarta-feira, o seu próprio ‘Chicago’ no palco do Teatro da Trindade, em Lisboa."Gosto das músicas, lindíssimas, que compõem a banda sonora deste musical, mas também me interessa a crítica social que ele encerra", diz Diogo Infante. "A peça chama a atenção para uma hipocrisia jurídico-legal que não é exclusiva aos Estados Unidos: criminosos da pior espécie são tratados como vedetas num Mundo obcecado pelo mediatismo."Para levar à cena este ‘Chicago’, Diogo Infante realizou audições a nível nacional a que concorreram mais de 400 pessoas. Dessas, escolheu 80: 50 para o coro e corpo de baile; 30 para protagonistas. Diz que está muito satisfeito com o resultado."O elenco tem sido incrível: pelo profissionalismo, pela entrega incondicional, pela energia que tem imprimido ao espetáculo... Temos vivido um ambiente realmente contagiante de entusiasmo e partilha, que agora queremos que chegue até ao público", conclui o encenador.Fred Ebb e Bob FosseJohn KanderDiogo InfanteGabriela Barros, Soraia Tavares, Miguel Raposo, José Raposo, Catarina Guerreiro e outrosArtur GuimarãesRita SpiderF. RibeiroJosé António TenentePaulo SabinoNelson Carvalho