Chocolate à prova em Grândola

Os apreciadores de chocolate devem reservar já nas suas agendas os dias 8, 9 e 10 deste mês. É quando se realiza, em Grândola, mais uma edição da Feira do Chocolate, certame que costuma receber a visita de milhares de visitantes. O certame decorre no Parque de Feiras e Exposições e conta com cerca de 60 expositores.Os visitantes podem encontrar mil e uma maravilhas do mundo do chocolate: dos bombons aos bolos, sem esquecer os licores. A edição deste ano conta com showcookings, tendo o chocolate como um dos ingredientes. Chefs conhecidos vão confecionar vários pratos, doces e salgados. Entretanto, de 2 a 10, vários restaurantes apresentam ementas com chocolate.A animação está garantida no evento mais doce do Alentejo. Na primeira noite sobem ao palco os Irmãos Verdades com os ritmos quentes africanos e, no sábado, atua a cantora Micaela. O programa de animação não se resume aos concertos no palco. Ao longo dos três dias os visitantes vão poder assistir a espetáculos de performance de manipulação de fogo e animação circense, teatro e concertos de rua. Os visitantes vão ainda cruzar-se com gigantones de chocolate e estátuas vivas.Carrosséis, insufláveis e a Casinha de Chocolate com um conjunto de atividades para os mais novos completam o programa. A entrada na Feira de Chocolate tem os seguintes valores: 1 € na sexta-feira, 1,50 € no sábado e domingo, 3 euros para os três dias.