Cinema 'drive-in': saiba onde vai poder ver filmes dentro do carro nos meses de verão

A tradição é norte-americana mas as medidas de distanciamento social impostas pela pandemia do novo coronavírus estão a revitalizar, por cá, o conceito: são várias as propostas de cinema drive-in que, nos próximos meses de verão, pretendem levar os portugueses a ver filmes dentro do carro.A primeira experiência da temporada é já na segunda-feira. A propósito do Dia da Criança, a iniciativa Drive In Comic Con Portugal Sessions vai exibir, em estreia nacional, a comédia ‘O Meu Espião’, filme que também traz várias cenas de ação, até porque mostra como um agente da CIA (Dave Bautista) se vê despromovido e controlado por uma menina de nove anos (Chloe Coleman), que descobre o seu disfarce e sonha também ela ser uma espia.As sessões de ‘O Meu Espião’ vão decorrer em diferentes locais do País e o conceito passa por conduzir o carro até ao local do cinema drive-in, estacionar e sintonizar a frequência de rádio indicada, para ouvir o áudio do filme.A tendência de ver filmes dentro do carro vai também ser uma aposta em vários locais da freguesia de Avanca e no concelho de Estarreja nos dias 18, 22 e 26 de julho. A 24.ª edição do Festival de Cinema de Avanca vai exibir todos os filmes (longas e curtas-metragens) em competição nesta modalidade de drive-in. A programação completa será anunciada em breve.Em agosto, também com um cartaz ainda por revelar, terá lugar a iniciativa ‘Cinema em Noites de Verão’ do Cineclube de Guimarães, com filmes exibidos nos mesmos moldes, com um local já predefinido: as sessões vão decorrer no Campo de São Mamede, em frente ao Castelo de Guimarães.