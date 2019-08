Cinema italiano nas ruínas do Convento do Carmo

As ruínas do Convento do Carmo, em Lisboa, estão agora transformadas numa sala de cinema onde, até dia 31 deste mês, às 21h30, são exibidas películas sobre arte e grandes clássicos do cinema italiano.Esta sexta-feira, dia 23, é exibido ‘Hitler Vs Picaddo – A Obsessão Nazi pela Arte’, de Claudio Poli. A partir de quatro exposições, o documentário conta a história de vários tesouros roubados pelos nazis.Este sábado é dia de ‘Van Gogh, Entre o Trigo e o Céu’, de Giovanni Piscaglia. Trata-se de um novo olhar sobre o pintor através do legado da maior colecionadora do artista, Helene Kröller-Müller que, no início do século XX, acabou por comprar quase 300 das suas obras.‘Belíssima’, de Luchino Visconti, passa segunda-feira, dia 26. Para ver uma grande interpretação de Anna Magnani.No dia seguinte, 27, é a vez de ‘Ontem, Hoje e Amanhã’, de Vittorio de Sica, e quarta-feira é passado ‘O Bom, O Mau e o Vilão’, de Sergio Leone. Dia 29 é a vez de ‘Suspiria’, de Dario Argento, e quinta-feira, dia 30, ‘O Carteiro de Pablo Neruda’, de Massimo Troisi. No último dia do mês é projetado ‘Querido Diário’, de Nanni Moretti.Todos os filmes são exibidos na língua original e são legendados em português. A entrada tem um custo de 8 euros e a lotação é limitada.