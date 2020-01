Cirque du Soleil está de volta com Corteo

Começar o novo ano com um espetáculo do Cirque du Soleil já está a tornar-se uma tradição. Desta vez, a companhia multinacional sediada em Montreal, no Canadá, apresenta na Altice Arena, em Lisboa, de hoje até dia 12, Corteo – uma palavra italiana que significa cortejo.São 51 acrobatas, músicos, cantores e atores em palco. Criado por Daniele Finzi Pasca e Dominic Champagne, este espetáculo estreou-se em Montreal, em formato tenda, em 2005. Desde então já foi visto por mais de nove milhões de pessoas de 19 países, em quatro continentes.Este é um espetáculo de circo contemporâneo sobre um palhaço, Mauro, que imagina o seu próprio funeral, isto tudo numa atmosfera de carnaval, num clima de festa, enquanto é observado por anjos. Uma atuação feita de contrastes entre o grande e o pequeno, o ridículo e o trágico, evidencia a força e a fragilidade do palhaço, mas também a sua sabedoria e ternura; uma forma de ilustrar o aspeto humano de cada um. A música também ajuda a transformar Corteo numa festividade intemporal feita de ilusão e de realidade.Considerada uma das mais adoradas produções do Cirque du Soleil, o conceito e a disposição do palco garantem um ambiente teatral. As cortinas do cenário, inspiradas pela Torre Eiffel, e as cortinas centrais, que foram pintadas à mão, dão uma sensação de grandiosidade ao palco.Quanto aos bilhetes, o preço começa nos 37 euros e vai até aos 75 euros. Nos dias 4, 5, 11 e 12 há duas sessões diárias.