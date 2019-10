Cocktail Week celebra uma arte feita de sabores

Ingredientes

Como fazer

Está de regresso a Cocktail Week com muitas novidades. Este ano, a terceira edição, que acontece de hoje a dia 19, também decorre no Porto. São 68 os bares e restaurantes participantes e merece destaque o momento Dinner & Cocktail, uma oportunidade para degustar harmonizações entre comida e cocktails. Duzentos e trinta cocktails vão estar à disposição.Em anos anteriores, Lisboa recebeu a iniciativa. Na última edição foram 60 os locais participantes, tendo sido servidos mais de 15 mil cocktails a 12 mil consumidores.O programa divide-se por quatro propostas: o Momento Cocktail, o Dinner & Cocktail, o prémio Melhor Cocktail e um Programa de Eventos.O Momento Cocktail acontece durante os nove dias do evento, entre as 18h00 e as 23h00. É possível beber dois cocktails pelo preço de um em todos os locais aderentes.À disposição estarão três a quatro cocktails de autor (em que o quarto é sem álcool), sendo que por cada cocktail pago os clientes recebem de forma gratuita outro de valor igual ou inferior.O Dinner & Cocktail é a novidade da edição. Uma rota por restaurantes onde a ligação entre comida e cocktails é o destaque. Ao jantar, cada espaço coloca à disposição combinações, desde um simples snack a um menu de degustação.Os prémios O Melhor Cocktail de Lisboa e O Melhor Cocktail do Porto são atribuídos por um júri especializado. Na primeira edição, o primeiro lugar foi para o cocktail Apple Lovers, servido no Arena Lounge, no Casino Lisboa. Na última, o prémio foi para o Tales of Thailand, apresentado pelo Double9.Um Programa de Eventos de natureza diversa – de concertos a workshops – celebra o cocktail nos locais participantes.1 e ½ dose de vodca3 doses de sumode tomate½ dose de sumo de limão1 colher de chá de molho inglês2 gotas de molhode pimentasal e pimenta preta a gostoJunte todos os ingredientes num a coquetelaria com três pedras de gelo e agite bem. Coe para um copo alto e sirva também com gelo.