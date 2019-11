Coelhos: o novo animal de eleição das famílias

Segundo as estatísticas, os coelhos são atualmente o terceiro animal de estimação mais popular do mundo. Não é de admirar! Afinal, quem é capaz de resistir a um pelo fofo e a um olhar tão doce? Além disso, ocupam pouco espaço, são silenciosos e económicos.Apesar das vantagens, precisam de cuidados específicos que convém conhecer antes de adquirir um animal desta espécie.Para começar, existem coelhos de várias espécies (anão, angorá, bélier, tan, hollandês, dos himalaias...) e quase todos, quando bem tratados, podem viver cerca de dez anos.Precisam de cuidados veterinários e vacinas, pois as doenças às quais estão mais expostos tanto atingem os animais que vivem ao ar livre como os domésticos e têm uma mortalidade de quase 100 por cento. As vacinas mais importantes são a da mixomatose, pasteurelose e a da febre hemorrágica. Para que sejam eficazes, é preciso seguir um plano de vacinação anual e a partir dos dois meses.Os coelhos adaptam-se bem à vida doméstica e tendem a acompanhar a rotina dos donos, dormindo quando estes também dormem. Precisam de um espaço para a eliminação (geralmente dentro de uma gaiola coberta com forragem especial e absorvente), água limpa e fresca, ração (à venda nas lojas da especialidade) e feno fresco.Também precisam de espaço para brincar e saltar, portanto não é conveniente mantê-los sempre em espaços pequenos. Se o coelho tiver de viver numa gaiola, deve soltá-lo num período diário num espaço seguro (sem fios elétricos, tomadas, plantas, produtos tóxicos). Mas se puder tê-lo numa marquise ou num cercado maior serão ainda mais felizes.Se quiser ter mais de um coelho, deve esteriliza-los, sobretudo se não tiver bem a certeza se são machos ou fêmeas (em pequenos pode ser difícil diferenciá-los). Desde que cresçam juntos, dão-se geralmente bem com outros animais de estimação, como cães, gatos e, sobretudo, outros roedores, como chinchilas ou porquinhos-da-índia.