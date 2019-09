Coleção de Serralves exposta em Caminha

Corpo, Abstração e Linguagem na Arte Portuguesa’ é o título da mostra que reúne obras da Secretaria de Estado da Cultura em depósito na Coleção de Serralves e que estão patentes no Museu Municipal de Caminha, para serem apreciadas até dia 20 de outubro.A exposição, que integra peças de artistas tão diversos quanto António Dacosta, António Palolo, Eduardo Batarda, José de Guimarães, Rui Sanches ou Pedro Cabrita Reis, dá conta da "importância que a pintura e a escultura tiveram ao longo das décadas de 1960-80 na renovação das linguagens artísticas em Portugal".Entre as peças agora expostas em Caminha, destaque para a obra de João Vieira. Vieira (1934-2009), que, ao longo de mais de cinco décadas de trabalho, desenvolveu várias linhas estéticas, dedicando-se inicialmente à performance e à exploração do corpo enquanto objeto artístico, acabou por se tornar mais conhecido – e reconhecido – enquanto "pintor de letras".Inspirado num poema da criadora norte-americana Gertrud Stein, concebeu, em 1968, a pintura ‘Uma Rosa É’, que anunciou a transição da sua obra para as ‘Letras-Objetos’. Gigantescas letras em cores fortes transformam a caligrafia numa mancha orgânica de cor e movimento.Esta iniciativa integra-se num programa de apresentação de obras da Coleção de Serralves especificamente selecionadas para os locais de exposição com o objetivo de tornar o acervo acessível a públicos de todas as regiões do País.