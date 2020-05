Com saudades de um bom petisco? Saiba que restaurantes e esplanadas já reabriram

Com o tempo quente a chegar numa altura em que o alívio das medidas de confinamento permitiu a reabertura de restaurantes e esplanadas, nada melhor do que ‘vingar’ os meses de isolamento com um belo petisco (sempre em segurança!). Caracóis, choco frito, amêijoas à bulhão pato, ostras, sapateira, moelinhas, gambas à guilho, camarão frito... Até parece que já cheira, não é?Para começar, nunca é de mais lembrar que já abriu a época dos caracóis, eles que atingem a sua época ideal para consumo entre maio e agosto. As hipóteses de escolha são muitas por todo o País, já com bastantes restaurantes, marisqueiras e cervejarias de portas abertas ou ainda a funcionar em regime de takeaway. Uma boa opção passa também pelos híper e supermercados, que já vendem baldes de caracóis pré-confecionados de boa qualidade.O tempo quente faz também abrir o apetite pelo marisco, os frutos do mar que por esta altura do ano começam a ser mais procurados do que nunca.Portugal tem uma costa rica em marisco e difícil é mesmo escolher o melhor local. Na linha de Cascais, por exemplo, é sempre obrigatório o Eduardo das Conquilhas que até ao dia 8 de junho estará a trabalhar exclusivamente em takeaway e entregas ao domicílio. Destaque para as promoções de mariscadas que incluem vinho ou cerveja. Se preferir sentar-se, o Pica Peixe, em Tires, já está a fazer serviço de sala. Se quiser vista para o mar pode optar pela esplanada Bérrio, na Praia na Parede, ou pelo Jonas Bar no paredão do Estoril. Em Lisboa, a conceituada cervejaria Ramiro (na Almirante Reis) a funcionar em regime de takeaway, de terça-feira a domingo oferece dos melhores mariscos da cidade. Noutro conceito, e com outra vista, merece visita o Madame Petisca, na Bica. As esplanadas do Cais do Sodré, Belém e Alcântara, ao lado do rio, são também boas opções.A norte destaque para o Marinheiro, na Póvoa do Varzim, que desde segunda-feira já está a trabalhar com serviço de sala, assim como O Gaveto, em Matosinhos, que tem como especialidade a sapateira ou o Restaurante Zizi, em Vila Nova de Gaia, ao qual não dá para fugir às amêijoas. Na Invicta, por seu turno, destaque especial merece a Marisqueira do Porto (sala e takeaway). A sul, destaque para os petiscos do Vidaul, em Albufeira (apenas takeaway), ou para a Marisqueira Fialho, em Tavira. Não esquecer que já abriu também uma das mais famosas esplanadas do Algarve, o Gigi’s na Quinta do Lago.. Moelas - 500 g. Vinho branco - ½ copo. Cerveja - ½ copo. Cebolas - 1. Louro - 2 folhas. Açúcar - 1 colher de sobremesa. Polpa de tomate q.b.. Azeite/Sal/Picante q.b.1 . Lavar bem as moelas e reservar; 2. Numa frigideira fazer um refogado com a cebola picada, juntamente com a água, o vinho e a cerveja; 3. Juntar o tomate com o açúcar; 4. Adicionar as moelas com o louro. Temperar com sal e picante a gosto; 5. Deixar cozer em lume branco até as moelas ficarem bem tenrinhas; 6. Retificar temperos; 7. Servir com coentros picados.. Amêijoas - 1 Kg. Alho - 6 dentes. Azeite - 0,5 dl. 1 limão (sumo). Manteiga - 2 colheres de sopa. Coentros picados q.b.. Sal e piripíri q.b.1. Demolhar as amêijoas com água e sal para libertarem a areia. Reservar;2. Num tacho, aquecer o azeite com os alhos partidos; 3. Juntar a manteiga e deixar refogar; 4. Juntar as amêijoas já escorridas e deixar cozinhar, mexendo até que abram; 6. Retificar temperos e juntar piripíri; 7. Adicionar coentros picados, regar com sumo de limão e retirar do lume; 6. Servir com torradas barradas com manteiga de alho.. Sapateira (viva). Ovo cozidos - 3. Salsa picada q.b.. Pickles picados - 200 g. Cerveja preta - 50 ml. Mostarda - 1 colher de sobremesa. Sal - 1 colher de chá. Pimenta branca moída - 1 c. de café. Piripíri - 1 colher de café. Maionese - 1 colher de sopa. Pão ralado - 1 colher de sopa1. Cozer a sapateira em água durante 20 minutos; 2. Abrir a sapateira e retirar o recheio. Reservar a casca; 3. Numa tigela, misturar a carne da sapateira com os ovos, a salsa e os pickles; 5. Regar com a cerveja e acrescentar a mostarda; 6. Temperar com sal, pimenta e piripíri. Envolver bem; 7. Adicionar a maionese, o pão ralado e envolver; 8. Rechear a casca com o preparado e servir.