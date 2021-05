O comboio histórico a vapor voltou a circular na Linha do Vouga, a única linha de via estreita operacional em Portugal, entre Aveiro e Macinhata do Vouga.

É composto por uma locomotiva a vapor construída pela casa alemã Henschel & Sohn, tendo chegado ao país como parte das reparações da I Grande Guerra. São cinco as carruagens históricas - uma de origem belga de 1908; uma alemã de 1925; uma construída ...