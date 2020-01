Comece o ano a observar aves

ESTA SEMANA

Para este início de ano, a proposta, ao ar livre e para toda a família, passa por uma observação de aves na Reserva Natural do Estuário do Tejo. A iniciativa da Biotrails - Trilhos de Biodiversidade, um "um projeto direcionado para a observação e fruição da Natureza", permite visitar as zonas de maior diversidade de aves da margem Sul da Reserva Natural. Acontece amanhã, sábado, dia 4 de janeiro.O programa compreende percursos a pé, complementados com trajetos de carro, o que vai permitir a visita a diversos pontos de observação.A partida, às 09h15, acontece em Alcochete, num local que a organização indicará a quem se inscrever, até hoje, no site da Biotrails - biotrails.pt. O passeio decorre até cerca das 13h00. Custa 8 euros para crianças até aos 12 anos, os restantes participantes pagam 15 euros.O estuário do maior rio português é uma das zonas húmidas mais importantes da Europa. Trata-se de um verdadeiro lugar encantado para a observação de aves e um dos locais mais procurados pelos observadores.Grande parte do estuário encontra-se abrangido por uma Reserva Natural. Inclui uma extensa superfície de águas estuarinas e distribui-se pelos concelhos de Alcochete, Benavente e Vila Franca de Xira.