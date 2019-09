Comic Con: um encontro da cultura pop em Oeiras

Este é o primeiro megaevento de cultura pop que se destina a toda a família. De 12 a 15 deste mês no Passeio Marítimo de Algés, Oeiras, a Comic Con Portugal apresenta uma variedade de temas que vão da BD ao cinema, passando pela televisão, videojogos, cosplay, anime e manga.Os visitantes têm aqui uma oportunidade de obterem autógrafos, frequentarem painéis e contactarem com artistas nacionais e internacionais.Já no que respeita à literatura, estão presentes escritores de grandes obras e sagas do fantástico. Outra área em destaque é a gaming, em que as marcas apresentam as novidades do setor.Os mais pequenos têm um espaço próprio, o Comic Con Kids, onde a Lego preparou um conjunto de atividades para animar os quatro dias da iniciativa. Pela primeira vez, o evento conta com um palco destinado à música. Dia 15, às 18h00, há um concerto com a banda do filme ‘Variações’.Esta é também uma oportunidade para conhecer nomes grandes. É o caso de Millie Bobby Brown, atriz da série ‘Stranger Things’. Portugal está representado por Joaquim de Almeida. Os bilhetes têm um preço diário entre os 20 e os 30 €. Passe geral a 75 €.