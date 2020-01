Concerto solidário no Casino Estoril ajuda a formar cães enfermeiros

O Salão Preto e Prata do Casino Estoril recebe este sábado, a partir das 22h00, o terceiro espetáculo solidário Associação Pata d’Açúcar.Com apresentação de Sofia Cerveira e Ricardo Carriço, no palco principal o espetáculo será protagonizado por vários nomes bem conhecidos do panorama musical, como Diogo Piçarra e Ana Laíns, e o mentalista João Blumel. Mas o evento de solidariedade para com os nossos amigos patudos inicia-se logo pelas 20h30, com a atuação do DJ Christian F no Foyer Panorâmico.As receitas angariadas na bilheteira vão reverter para o treino dos animais resgatados para a deteção de hipoglicémias tipo 1 (insulinodependentes), a reabilitação da sede da associação e ainda para a aquisição de uma viatura.A Associação Pata d’Açúcar não tem fins lucrativos e foi constituída legalmente em dezembro de 2016, com o objetivo de impulsionar, promover, propor, proceder e auxiliar o treino de cães com vista à deteção antecipada de crises de hipoglicémia em seres humanos portadores da doença de diabetes.No encalço do seu objetivo, a associação desenvolveu o projeto, pioneiro em Portugal, que engloba duas causas sociais em simultâneo: dar um contributo para a diminuição do abandono de animais em Portugal e em paralelo permitir aos diabéticos dispor de mais um meio complementar de controlo das suas glicemias.