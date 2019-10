De olhos no céu para ver os astros em Lisboa

Espaço de eleição para se conhecer mais sobre o céu e os astros, o planetário Calouste Gulbenkian, em Lisboa, é a proposta desta semana da ‘Sexta’.Inaugurado a 20 de julho de 1965, localizado na praça do Império, junto ao Mosteiro dos Jerónimos, é um dos organismos de natureza cultural da Marinha. Trata-se de um centro de ciência e cultura que proporciona aos visitantes o gosto de conhecer mais sobre astronomia.Nos primeiros anos deste século recebeu um novo projetor que permite ver com mais definição as constelações, galáxias, estrelas e cometas.O planetário é, agora, um verdadeiro teatro sideral, resultado de uma combinação de meios audiovisuais. Exibe projeções diariamente comentadas sobre o Cosmos e a evolução que o Homem nele desempenha, sendo possível observar um céu com cerca de nove mil estrelas e a Via Láctea. São organizadas sessões temáticas.Abre de terça a sexta das 9h30 às 12h00 e das 13h30 às 16h00. Ao sábado, das 13h30 às 17h00. Ao domingo, das 10h30 às 12h00 e das 13h30 às 17h00. Adultos pagam 5 euros, dos 4 aos 12 anos o bilhete custa 2,5 euros.