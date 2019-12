Dead Combo iniciam hoje em Lisboa digressão de despedida

Andavam Pedro Gonçalves e Tó Trips por áreas diferentes da música, quando um convite em 2003, para gravarem um tema de tributo a Carlos Paredes, os juntou. Sob o nome de Dead Combo, criaram então duas personagens que podiam "perfeitamente ter sido retiradas de um livro de quadradinhos": o gangster e o cangalheiro.De lá para cá gravaram seis álbuns de originais, deram centenas de concretos em Portugal e no Mundo e tornaram-se heróis de carne e osso. E assim construíram uma história que agora chega ao fim, 16 anos depois.A digressão de despedida arranca sexta e sábado na Galeria Zé dos Bois, no Bairro Alto, onde a dupla começou a tocar. E a história dos Dead Combo acaba precisamente como começou, apenas e só com os dois músicos em palco, mas com festa garantida."Se todos estes anos foram uma grande festa nas nossas vidas, não poderia ser de outra forma o nosso final. Decidimos acabar, mas acabar em grande. Não é um final triste, há muita coisa para ser celebrada", informava o grupo no início de outubro, quando anunciou o fim.A digressão de despedida prossegue em 2020 com concertos por todo o País até março. Castelo Branco, Sesimbra, Estarreja, Porto e Albufeira são alguns dos locais previstos.