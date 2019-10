Desconto de 50% em 200 restaurantes no TheFork Fest

Mais de 200 restaurantes participam na quarta edição do TheFork Fest, iniciativa que decorre até dia 3 de novembro e permite descontos que chegam aos 50%. Para além dos habituais participantes de Lisboa, Porto, Algarve e Funchal, juntam-se espaços de Coimbra, Braga, Setúbal, Caldas da Rainha e Leiria.Depois das 26 mil pessoas presentes na edição de 2017 e das 38 mil em 2018, este ano o festival regressa com mais restaurantes e regiões do País.Até dia 3 de novembro, os restaurantes disponibilizam 50% de desconto em toda a carta. As reservas podem ser feitas através do website ou da aplicação do TheFork. As opções incluem sugestões como A Barra Japonesa, do chef Kiko Martins, Olivier Avenida, do chef Olivier, O Nobre – Campo Pequeno, da chef Justa Nobre, ou O Talho da Esquina, de Vítor Sobral, isto no que respeita a Lisboa. Já quanto ao Porto, o Coma, Pedro Limão Restaurant, Mário Luso ou o Bom de Sal participam."O festival promete ser ainda melhor, com mais cinco regiões do País e um acréscimo relevante de restaurantes envolvidos", explica Sérgio Sequeira, Country Manager do TheFork em Portugal.