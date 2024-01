Devemos dormir despidos no inverno? Sim – eis porquê

Dormir com ou sem meias; quantas vezes lavar os lençóis para um maior conforto; dormir com camadas de roupa ou dormir nu; dormir com almofadas altas ou baixas: os temas sobre a higiene do sono são praticamente infungíveis – e as opiniões dividem-se. Porém, e para os que tencionam continuar a dormir nus se já o fazem no inverno, há boas notícias.

Sammy Margo, especialista em sono, explicou à Vogue India: "Embora muitas pessoas possam pensar que agasalhar-se no inverno é a melhor forma de se manterem quentes, dormir nu pode, na verdade, ajudar a regular a temperatura corporal e a melhorar a qualidade do sono. É uma forma surpreendente mas eficaz de nos mantermos aconchegados e confortáveis durante os meses frios, ao mesmo tempo que damos ao nosso corpo o tão necessário impulso de bem-estar."





