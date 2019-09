Dino Parque é uma aula viva sobre dinossauros

É a Lourinhã a capital dos dinossauros em Portugal. Não é portanto de espantar que ali esteja situado o Dino Parque, com modelos à escala real de ‘monstros’ pré-históricos, o que garante um dia bem passado para toda a família.O Parque dos Dinossauros da Lourinhã abriu em fevereiro de 2018 e resulta da aposta de um investidor privado alemão. Quem transpõe os seus portões depara-se com uma aula viva sobre a passagem dos dinossauros na terra. No espaço museológico há ovos, fósseis e esqueletos. A exposição permite a observação de mais de 180 modelos de espécies de dinossauros, à escala real.Este que é o maior museu ao ar livre de Portugal, com um percurso de 2,5 quilómetros entre dez hectares de pinhal, é um espaço privilegiado para aprender sobre paleontologia, fossilização, períodos da história da terra e, sobretudo, a época dos dinossauros.Crocodilos capazes de caçar dinossauros ou tubarões gigantes são alguns dos ‘monstros’, agora aquáticos, que também podem ser admirados.Entrada até aos três anos é grátis, dos 4 aos 12 custa 9,90 euros. Mais de 13 anos custa 13 euros. Está aberto todos os dias do ano.