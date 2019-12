Diverlândia é a maior feira indoor do País e está de regresso à FIL

Abre portas esta sexta-feira, na FIL, em Lisboa, a Diverlândia, a maior feira popular indoor do País, com mais de 30 equipamentos – dos mais simples aos mais radicais – para todas as idades. Dos carrosséis aos carrinhos de choque e rodas gigantes, há muito por onde escolher.A feira prolonga-se até dia 5 de janeiro, com muitas diversões num espaço de 10 mil metros quadrados (o equivalente a um campo de futebol). Difícil vai ser escolher entre jogos tradicionais, do género Ganha sempre, Lagarta, piscina de bolas insufláveis, aviões, trampolins, Matterhorn (alta velocidade), pista Super Troll King Kong, pista infantil Magic Cars, Maxi Dance, Pavilhão New York, Canguru, Paraíso Super Gigante, matraquilhos, Break Dance Hard Rock, entre outros.Às diversões, juntam-se as iguarias típicas de uma feira popular: farturas, churros, pipocas, cachorros quentes, algodão doce, ginginha. A magia da quadra natalícia está presente, com mascotes de desenhos animados para alegrar as crianças.A Diverlândia está aberta todos os dias, de 2.ª a 5.ª feira das 15h00 às 23h00, às 6.ª, sábados e vésperas de feriado das 15h00 à meia-noite (encerra de 9 a 12 deste mês e nas vésperas de Natal e Ano Novo).O Museu de História Natural e da Ciência organiza, até domingo, a Feira de Minerais, Gemas e Fósseis. O evento reúne comerciantes de vários países.A Associação Social e Cultural de Paredes do Rio, em Montalegre, promove este domingo mais uma edição da Festa do Porco Bísaro.Realiza-se este sábado, em Sobral, um ateliê de cultura e gastronomia, dedicado ao azeite. Recria-se a apanha da azeitona e há provas de produtos locais.Realiza-se no domingo, a partir das 13h00, no Salão Paroquial de S. João das Lampas (Sintra) o Festival das Sopas. Evento destina-se a angariar fundos para as festas de Nossa Sr.ª. da Nazaré.