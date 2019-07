Diversão em Setúbal na Feira de Sant'Iago

Abre este sábado portas, nas Manteigadas, em Setúbal, mais uma edição da centenária Feira de Sant’Iago, uma das maiores e mais importantes festas populares a sul do País. O certame conta com mais de 200 expositores e regista uma média anual de 400 mil visitantes. Até 4 de agosto, há muito para ver e fazer. A entrada é livre.O cartaz musical é de luxo: Sérgio Godinho, Raquel Tavares, Toy, Anselmo Ralph, Ana Malhoa, David Fonseca, Gabriel, O Pensador, Diabo na Cruz e Anselmo Ralph são alguns dos nomes.Há animações de rua, stands de artesanato, tasquinhas, showcookings e provas de vinhos, diversões, a par de zonas de atividade desportiva e de lazer. Também há exposições e demonstrações de robótica e outras novidades tecnológicas, além de zonas para gaming e experimentação de drones.A feira inclui vários divertimentos e atividades, como uma roda gigante, um superslide com 140 metros de comprimento, a Quinta Pedagógica, uma zona de adoção de animais, um picadeiro e uma pista de BMX.De 25 a 30 de julho realiza-se mais uma Festa do Bodo. José Cid, Toy, Gabriel, O Pensador, Carolina Deslandes e Blaya abrilhantam o cartaz musical. À música, junta-se a animação diversificada.A avenida Vasco da Gama recebe até dia 4 de agosto mais uma edição das Tasquinhas. A oferta gastronómica é dominada pela cozinha caseira, com pratos confecionados por populares.A Feira Raiana, que decorre até domingo, volta a ser uma grande mostra dos setores agroalimentar, florestal, turístico e cultural. Há muita música, corridas e largadas de touros, e gastronomia.