Doces mergulhos: aproveitar o verão a banhos no Interior

O verão convida a mergulhos e a espaços frescos. E se as praias de água salgada ficam demasiado longe, ou se estão a ‘rebentar pelas costuras’ com tanta gente, o Interior do País tem opções igualmente refrescantes e espaços de beleza ímpar. Enquadradas por belas paisagens e com águas cristalinas, as praias fluviais oferecem qualidade e merecem uma visita. Há muitos tesouros para descobrir e para desfrutar.No curso dos rios, entre vales e montanhas, as praias fluviais são pequenos paraísos. A maioria é concessionada, oferece infraestruturas de apoio – como balneários e bares –, segurança e vigilância das águas, por nadadores-salvadores.A praia da Fraga da Pegada, na albufeira do Azibo, em Macedo de Cavaleiros, Bragança, foi agora eleita Praia Fluvial do Ano. A envolvência com a natureza é marcante e conta com a Bandeira Azul há vários anos. Tem uma ampla zona verde e muitos equipamentos de apoio.Na serra da Lousã, a praia fluvial da Senhora da Piedade conta com vários fatores de interesse. As águas são límpidas e refrescantes.Junto à barragem de Vergancinho, em Mação, fica a praia fluvial de Cardigos. Conta com uma zona relvada e sombra natural.A praia fluvial de Loriga, em Seia, está no Parque Natural da Serra da Estrela. As águas são cristalinas e o ambiente é preservado.A praia fluvial do Agroal, em Ourém, é servida pelo rio Nabão. A construção de uma piscina natural ajuda os utentes a relaxarem.