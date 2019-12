Dos coros às orquestras: conheça estas propostas de concertos de Natal

Lisboa

A quadra natalícia é tradicionalmente a época das grandes orquestras clássicas, dos grandes espetáculos e concertos e, por isso, são muitas as propostas para este ano.Um dos grandes destaques vai para os Gospel Collective, grupo português que reúne experientes cantores nas áreas Jazz, Soul, Rock, Afrobeat, Hip-hop, Pop, Reggae e Funk que, em comum, têm a fé em Deus e uma paixão pela música espiritual negra. O grupo atua esta sexta-feira em Almada (Parque Júlio Ferraz), sábado em Sintra (Palácio Nacional) e dia 25 no Casino Lisboa. No concerto desta noite, o grupo conta com as vozes adicionais de Diogo Piçarra e Murta.Mas há mais. Esta sexta-feira e até domingo, a Orquestra Gulbenkian protagoniza na Fundação e Museu Calouste Gulbenkian, em Lisboa, uma experiência única acompanhando ao vivo a projeção do filme ‘Fantasia’, da Disney.No Teatro Nacional de S. Carlos, por seu turno, o Coro do Teatro Nacional de São Carlos dá este sábado, pelas 11h00 e 16h00, o seu habitual concerto de Natal de entrada livre.Também este sábado, no CCB, Coro Voces Caelestes e Orquestra Metropolitana de Lisboa levam a palco o concerto ‘Bach, Pai e Filho: Magnificat X 2’. A norte, sexta e sábado na Casa da Música, a Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música apresenta peças alusivas à quadra, de Barber e Humperdinck, no seu concerto de Natal.Sexta-feira, Culturgest, Rua Arco do Cego - Edifício Sede da CGDÀs 21h00. 14 eurosSexta-feira, Sabotage Club, Rua de São Paulo, 16 T. 213470235Às 22h30. 12 eurosSábado, Igreja de S. Vicente de Fora, Largo de São VicenteÀs 21h30. Entrada LivreSexta-feira, Hard Club, Praça do Infante, 95, Mercado Ferreira BorgesÀs 21h00. 20 eurosSábado, Casa da Música, Avenida da Boavista, 604/610Das 10h30 às 12h00 e das 14h30 às 16h00. 5 eurosSexta a sábado, Casa da Música, Avenida da Boavista, 604/610Sexta às 21h00 e Sábado às 18h00. 20,65 euros a 24,40 eurosDomingo, Casa da Música, Avenida da Boavista, 604/610Às 18h00. 16,90 euros a 20,65 eurosSexta-feira, teatro das Figuras, Horta das Figuras, Estrada Nacional 125Às 21h30 . 25 eurosSexta-feira, Casino da Póvoa, Edifício do Casino da Póvoa de VarzimÀs 20h00. 35 euros (com jantar)Sexta-feira, Centro de Artes e Espectáculos, Rua Abade PedroÀs 21h30Sábado e domingo, Auditório de Espinho, Rua 34, 884Sàbado às 21h30 e Domingo às 18h00 . 8 eurosSexta-feira, Fórum Municipal Luísa Todi, Avenida Luísa Todi, 65Às 21h00. 5 a 7 eurosDomingo, Parque Urbano de Almada, Avenida Rainha Dona LeonorÀs 19h00, entrada LivreSábado, Teatro Municipal de Bragança, Praça Professor Cavaleiro FerreiraÀs 16h00. 6 euros